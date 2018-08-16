Улучшить водоснабжение в Ростовской области помогут 80 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Муниципальным образованиям Ростовской области направлено 80 млн рублей. Средства, выделенные из резервного фонда региона, предназначены для закупки коммунальной техники и оборудования, а также ремонт водопровода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Более 60 млн рублей будет потрачено на специальную технику, которая будет использоваться в случае аварийных ситуаций, около 15 млн рублей — на измерительное оборудование для поиска утечек, порывов и сокращения потерь на магистральных и распределительных водоводах. Техника поступит в Каменский и Цимлянский районы, а также специалистам, отвечающим за системы международного аэропорта «Платов».

Свыше 5 млн рублей направлены Чертковскому району. На эти средства будет отремонтирован водопровод в двух населённых пунктах.

Напомним, с ноября 2016 года министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области возглавляет Андрей Майер, с 2010 года занимавшему должность заместителя главы ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммунальные беды буквально преследовали города и районы Ростовской области в 2016 году. Жители региона сообщали о ЧП в социальных сетях. Аварии донские специалисты массово устраняли и в 2018 году.

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