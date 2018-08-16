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Сотрудники «КАМАЗа» успешно реализовали 11 молодежных проектов

Экономика

Инвестиции в размере 2 млн рублей окупили себя почти в шесть раз

Набережные Челны, Татария, 16 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Одиннадцать молодежных проектов реализовали сотрудники «КАМАЗа» с начала 2018 года. Предприятие получило мобильное приложение для смартфонов, технологии изготовления, устранения дефектов, снижения затрат при выпуске деталей и комплектующих, сообщает 16 августа пресс-служба компании.

Отмечается, что объем инвестиций в программу «Молодёжный проект» составил 2 млн рублей. При этом коммерческий эффект от реализации проектов оказался почти в шесть раз больше — 11,8 млн рублей.

«Проблем с увеличением фонда не будет, все молодёжные проекты имеют небольшой бюджет, а главное — окупают себя», — оценил перспективы директор департамента проектного и инвестиционного управления Михаил Плехов.

Инвестируя в молодёжные проекты, предприятие преследует две цели: развитие межфункциональных связей и распространение нового опыта. Специалисты и работники в ходе реализации определяют возможность получения экономического эффекта, учатся правильно оформлять документы и управлять проектами.

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