«Если повысят возраст, молодёжи на Чукотке негде будет работать»

Анадырь, , 10:38 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста двоякое. Как гражданин РФ я не поддерживаю предложение правительства, потому что районы Крайнего Севера — это особые тяжелые условия жизни, на этих территориях повышать возраст нельзя. Не Севере люди живут нет так долго по сравнению с центральной частью России, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Анадырской городской молодежной общественной организации «Молодежная мэрия Анадыря» (Чукотский автономный округ) Владимир Бедункевич.

Кроме того, если повысят возраст, молодым людям на Чукотке негде будет работать. Сейчас происходит активная смена рабочего поколения, пенсионеры уходят на заслуженный отдых, освобождая места молодым кадрам. При повышении пенсионного возраста этот процесс замедлится — люди преклонного возраста останутся на местах, а рождаемость на Чукотке очень высокая, таким образом, через 10−20 лет рабочих мест будет не хватать, возникнут проблемы с трудоустройством.

«С другой стороны, как общественно-политический деятель, считаю, если для страны этот шаг важен, то, соответственно, надо принимать меры по повышению пенсионного возраста. Власти не могут и не должны принимать неверных решений, думаю, этот шаг правильный, он был продуман, но некоторые нюансы необходимо обсудить», — высказал свое мнение Бедункевич.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»