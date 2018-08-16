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Киев надеется, что Всемирный банк поможет ему взять кредит

Экономика

До согласования транша с МВФ Киев не получит помощи от Всемирного банка

Киев надеется, что Всемирный банк поможет ему взять кредит
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Деньги

Киев, 16 августа 2018, 10:20 — REGNUM  Украина может получить от Всемирного банка (ВБ) $650 млн гарантий для получения кредита на $800 млн, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, ВБ согласен выдать Украине кредитные гарантии только при условии, что украинское правительство примет определенные экономические законы и согласует с Международным валютным фондом (МВФ) пересмотр программы сотрудничества.

Напомним, МВФ отказывается возобновлять сотрудничество с Украиной до тех пор, пока Киев не создаст антикоррупционный суд и не повысит цены на газ. Закон о создании суда на Украине был принят, однако сам суд пока не создан. Повышать же цену на газ Киев не торопится, так как это может привести к массовым протестам среди населения.

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Украина и МВФ
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