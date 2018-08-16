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Мелочный оборот: оренбуржцы сдали в банки монеты на 2 млн рублей

Экономика

В Оренбуржье подвели итоги акции «Разбей копилку», направленной на активное привлечение монет в наличный денежный оборот

Мелочный оборот: оренбуржцы сдали в банки монеты на 2 млн рублей
Рубль

Оренбург, 16 августа 2018, 10:29 — REGNUM  В Оренбургской области почти три недели жители крупных городов несли в банки железную мелочь. Сдано 411 735 монет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, отметив, что в регионе подвели итоги акции «Разбей копилку».

Мероприятие проводилось с 9 по 27 июля. В акции участвовали крупные города региона — Оренбург, Орск, Бузулук и Бугуруслан. Активность проявили около 3 тыс. оренбуржцев.

Акция преследовала цель — увеличить возвратность монеты в наличный денежный оборот. Мероприятие признано удачным, и планируется подобную акцию сделать традиционной, проводить каждый год.

Общая сумма принесённых в офисы банков монет составила около 2 млн рублей, или 23,6% от суммы среднемесячной выдачи монет Банка России кредитным организациям из касс отделения Оренбурга и РКЦ области. В обмен жители получали бумажные купюры или памятные монеты и банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу FIFA — 2018, Олимпийским играм в Сочи и воссоединению Крыма с Россией.

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