Правительство РФ поддержало Куйвашева в расширении ОЭЗ «Титановая долина»

Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Свердловской области будет создана вторая очередь особой экономической зоны «Титановая долина». Об этом говорится в официальном сообщении правительства Российской Федерации.

Ранее с инициативой о расширении особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Свердловской области выступил губернатор Евгений Куйвашев.

Площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Свердловской области увеличивается за счёт земельных участков, расположенных в Екатеринбурге и на территории Сысертского городского округа Свердловской области. На новой площадке предполагается разместить предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования.

Напомним, «Титановая долина» была создана постановлением правительства России от 16 декабря 2010 года №1032 на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской области. Её площадь составляет 295 гектаров.

По состоянию на 1 июля 2018 года в ОЭЗ зарегистрировано 12 резидентов, создано около 130 рабочих мест. На финансирование объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и другой инфраструктуры ОЭЗ было направлено 1 млрд рублей из федерального бюджета, 2,4 млрд рублей из бюджета Свердловской области и местных бюджетов, 339,5 млн рублей из внебюджетных источников.

За период с начала функционирования ОЭЗ объём осуществлённых резидентами инвестиций составил более 6 млрд рублей. В бюджеты всех уровней резиденты уплатили более 193 млн рублей налогов. На основании оценки эффективности функционирования особых экономических зон, ежегодно проводимой Минэкономразвития России, эта ОЭЗ показывает 100% эффективности.

Вместе с тем действующая площадка ОЭЗ позволяет одновременно разместить не более 17−18 резидентов. Власти Свердловской области предложили увеличить площадь ОЭЗ за счёт земельных участков на территориях муниципальных образований город Екатеринбург и Сысертский городской округ Свердловской области (территория промышленной площадки «Уктус» и прилегающие к ней земельные участки).

В настоящее время получены письменные подтверждения от восьми компаний — потенциальных резидентов новой площадки ОЭЗ — о готовности реализовать на её территории свои инвестиционные проекты. Объём запланированных инвестиций (накопленным итогом за три года) оценивается в 3,8 млрд рублей и превышает объём средств бюджета Свердловской области (2,9 млрд рублей), необходимых для создания инфраструктуры новой площадки ОЭЗ.

Проект увеличения площади ОЭЗ соответствует критериям создания особых экономических зон, утверждённым постановлением правительства от 26 апреля 2012 года №398 «Об утверждении критериев создания особых экономических зон».

Предпосылками для увеличения территории ОЭЗ названы конкурентные экономико-географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов, соответствующие её специализации, выгодное расположение, делающее Свердловскую область одним из крупнейших транспортно-логистических узлов, развитая сеть автомобильных, железных дорог и воздушных путей. Новая площадка ОЭЗ имеет непосредственный выход на федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал» Москва — Челябинск (подъезд к Екатеринбургу), а также выход ещё на три федеральные автомобильные дороги: Казань — Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Шадринск — Курган и Екатеринбург — Тюмень. Через площадку проходят железнодорожные пути, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль. Кроме того, эта площадка расположена на территории имущественного комплекса аэропорта Уктус и в 5 км от международного аэропорта «Кольцово».

На новой площадке предполагается разместить предприятия приоритетных отраслей промышленности: микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования.

Согласно прогнозным показателям эффективности функционирования новой площадки ОЭЗ, к 2027 году объём осуществлённых инвестиций потенциальных резидентов составит более 10 млрд рублей, количество созданных рабочих мест — не менее 1268 единиц, объём выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 140 млрд рублей. Совокупный объём налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от новой площадки ОЭЗ должен превысить 7 млрд рублей к 2027 году. При этом срок окупаемости новой площадки будет менее года.

Подписанным постановлением принято решение о расширении этой особой экономической зоны. Документ будет опубликован в ближайшее время.