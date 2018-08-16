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«Повышение пенсионного возраста — конституционное нарушение прав граждан»

Экономика

Данным законопроектом, право выхода на пенсию забирается у граждан, заявила эксперт

«Повышение пенсионного возраста — конституционное нарушение прав граждан»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Южно-Сахалинск, 16 августа 2018, 10:05 — REGNUM  Само по себе рассмотрение законопроекта в таком виде, как только повышение пенсионного возраста, это не конституционный законопроект, поскольку он уменьшает права тех людей, которым Конституцией РФ было обеспечено право выхода на пенсию — женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат городской Думы г. Южно-Сахалинск, председатель Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» Валентин Мазур.

«Данным законопроектом, право выхода на пенсию забирается у граждан, увеличивая возраст выхода не пенсию, то есть это проект, а в случае принятия закон — не конституционный закон. Сейчас предлагаются пути обсуждения этого документа — референдумы, общественные слушания и т. д. Все неясные моменты нужно обсуждать, но отношение к повышению пенсионного возраста региональных отделений общероссийской общественной организации «Дети войны» на Сахалине отрицательное, такой шаг является конституционные нарушением прав граждан», — высказал свое мнение Мазур.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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