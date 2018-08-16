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Наследие культуры: в Перми поликлинику сменит отель?

Экономика

Краевые власти ищут инвесторов для создания гостиницы городе. Одной из потенциальных площадок рассматривается здание бывшей поликлиники — памятник культуры

Пермь, 16 августа 2018, 09:43 — REGNUM  В Перми на месте закрытой поликлиники по ул. Пермской, 45 может появится гостиница трёх или четырёхзвёздочного уровня. Минэкономразивтия региона обсуждает вопрос с несколькими интересантами, сообщает 59.ru.

Наряду в местом, где находится здание бывшей поликлиники, предлагаются площадки для развития гостиничного бизнеса и на территории ДК «Телта», а также в микрорайоне Камская долина.

Здание по ул. Пермской является объектом культурного наследия, поэтому реализация инвестпроекта может вызвать определенные трудности. Необходимо получить разрешение у Минкультуры, и только после этого возможны работы по реконструкции.

Представители гостиничного бизнеса отмечают выгодное месторасположение здания, но приспособить дом под гостиницу сложно. Расширить площади здания невозможно из-за статуса объекта культурного наследия, таким образом, номеров будет мало. Следовательно, придётся устанавливать высокую цену. Вместе с тем, бизнесмены отмечают, что продаваться даже дорогие апартаменты должны хорошо.

Добавим, что дом Пермского инженерного товарищества по ул. Пермская, 45 возведён в 1909 году по проекту архитектора Кронида Икорского. В 1911 году товарищество открыло в этом доме электротеатр «Триумф». В 1927 году в здании начала работать поликлиника, которую закрыли только в 2017 году из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Здание построено в стиле модерн. По данным информресурсов, в доме сохранились родные чугунные лестницы, часть интерьеров.

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Судьба архитектурного наследия
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