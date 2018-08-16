Почти на $200 тыс. украли предприятия электроэнергию в Херсонской области

Херсон, Украина, , 09:06 — REGNUM В Херсонской области предприятия и организации похитили электроэнергию в 2018 году более чем на 5 млн гривен ($180 тыс.), сообщает 16 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, областные энергетики зафиксировали 166 фактов хищения электроэнергии в области. Больше всего похитили энергии в Херсоне и Белозерском районе — на 3,5 млн гривен ($130 млн), также хищения на крупные суммы были в Геническом, Каховском и Голопристанском районах.

Читайте также: На Украине повысили тариф на электроэнергию

Напомним, ранее на 1,5% нацкомиссия Украины по регулированию в сферах энергетики повысила тариф «Укрэнерго» на передачу энергии по магистральным и межгосударственным сетям. Тариф был повышен в связи с увеличением фонда оплаты труда «Укрэнерго».