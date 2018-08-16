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Почти на $200 тыс. украли предприятия электроэнергию в Херсонской области

Экономика

Больше всего украли организации центра области

Херсон, Украина, 16 августа 2018, 09:06 — REGNUM  В Херсонской области предприятия и организации похитили электроэнергию в 2018 году более чем на 5 млн гривен ($180 тыс.), сообщает 16 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, областные энергетики зафиксировали 166 фактов хищения электроэнергии в области. Больше всего похитили энергии в Херсоне и Белозерском районе — на 3,5 млн гривен ($130 млн), также хищения на крупные суммы были в Геническом, Каховском и Голопристанском районах.

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Напомним, ранее на 1,5% нацкомиссия Украины по регулированию в сферах энергетики повысила тариф «Укрэнерго» на передачу энергии по магистральным и межгосударственным сетям. Тариф был повышен в связи с увеличением фонда оплаты труда «Укрэнерго».

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Энергетика Украины
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