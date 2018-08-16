«Молодёжь глубоко не задумывается о повышении пенсионного возраста»

Анадырь, , 08:43 — REGNUM Молодые люди глубоко не задумываются над инициативой властей о повышении пенсионного возраста, считают, что им ещё далеко до этого, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческой организации «Фонд поддержки молодёжи» (Чукотский автономный округ) Алексей Ушанов.

«Но в принципе молодёжь поддерживает предложение правительства РФ, потому что большинство пенсионеров, если позволяет здоровье, при выходе на пенсию продолжают работать. В этом случае повышение возраста для них не сыграет никакой роли. При этом надо думать о тех, кто не сможет работать и обеспечить их достойной пенсией», — высказал свое мнение Ушанов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»