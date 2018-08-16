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«Молодёжь глубоко не задумывается о повышении пенсионного возраста»

Экономика

Но в принципе поддерживает предложение правительства РФ, заявил эксперт

«Молодёжь глубоко не задумывается о повышении пенсионного возраста»
Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Анадырь, 16 августа 2018, 08:43 — REGNUM  Молодые люди глубоко не задумываются над инициативой властей о повышении пенсионного возраста, считают, что им ещё далеко до этого, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческой организации «Фонд поддержки молодёжи» (Чукотский автономный округ) Алексей Ушанов.

«Но в принципе молодёжь поддерживает предложение правительства РФ, потому что большинство пенсионеров, если позволяет здоровье, при выходе на пенсию продолжают работать. В этом случае повышение возраста для них не сыграет никакой роли. При этом надо думать о тех, кто не сможет работать и обеспечить их достойной пенсией», — высказал свое мнение Ушанов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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