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В Челябинске решили озаботиться качеством капремонта жилья

Экономика

Объёмы работ наращивать пока не будут

В Челябинске решили озаботиться качеством капремонта жилья
Иван Шилов © ИА REGNUM
Капитальный ремонт

Челябинск, 16 августа 2018, 08:41 — REGNUM  В Челябинской области не будут наращивать объёмы капитального ремонта жилья и сосредоточатся на качестве выполняемых работ. Об этом заявил глава областного оператора капремонта Вадим Борисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Он отметил, что объёмы работ из года в год наращивались. Сейчас они соответствуют финансовым возможностям оператора. Теперь скачкообразно объёмы работ наращивать не будут, а сосредоточатся на качестве работ.

По его словам, за январь — июль 2018 года в фонд поступило 1 млрд 755 млн рублей. При этом работ сделано на 1 млрд 941 млн.

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Капитальный ремонт жилья
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