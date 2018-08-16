Власти Колымы просят сделать морской порт Магадана собственностью региона

Магадан, Магаданская область, , 08:29 — REGNUM Для усиления контроля за работой морского порта в Магадане необходимо передать его из федеральной собственности в региональную. К такому выводу пришёл временно исполняющий обязанности губернатора Колымы Сергей Носов, отправив соответствующее предложение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Поводом для письменного обращения к главе правительства РФ стала ситуация с разливом нефти в бухте Нагаева, где расположен порт.

«У нас в Магаданской области работает более 70 надзорных федеральных структур, которые в том числе занимаются экологией и морем. При этом уже четыре дня мы наблюдаем разливы нефтепродуктов в Нагаевской бухте», — констатировал Сергей Носов.

Видео с чёрными масляными пятнами на берегу и в воде у берега Охотского моря жители региона распространили ещё 10 августа, а причина этого ЧП была выявлена только спустя несколько дней. От разлива нефтепродуктов пострадали птицы. Предположительный источник загрязнения обнаружили на дне моря, это было затонувшее судно.

«Ещё четыре года назад президент России дал поручение об утилизации затопленных судов в акватории бухты Нагаева. На борту затопленного судна может находиться до 50 тонн мазута и, если мы не примем срочных мер, утечки будут продолжаться. Если бы поручение Владимира Владимировича Путина исполнили вовремя, этой ситуации бы не возникло», — подчеркнул Сергей Носов.

По его словам, когда утечка нефтепродуктов будет ликвидирована, дно бухты Охотского моря возле Магадана необходимо будет очистить от затопленных судов, которых там насчитывается не менее 36. Плавсредства обещают поднять на поверхность земли и утилизировать.

Как сообщало ИА REGNUM, такое поручение президент РФ Владимир Путин давал ещё в 2014 году, но оно до сих пор не выполнено.