В Красноярском крае внедрили добычу руды на дистанционном управлении

Красноярск, , 08:06 — REGNUM Российские золотодобытчики внедрили технологию дистанционного управления оборудованием для добычи и переработки руды в карьере «Восточный» Олимпиадинского ГОКа (Красноярский край), сообщает 16 августа пресс-служба компании «Восточная Техника».

Отмечается, что на объекте работает беспилотная связка «экскаватор — самосвал — бульдозер». Эта технология позволяет проводить работы в сложных горно-геологических условиях (при работе под высоким уступом, в зонах деформаций, местах обрушения и других), не подвергая опасности людей.

Работы проводит компания «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи.

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