«Одним из самых важных факторов, продлевающих жизнь, является труд»

Тюмень, , 07:34 — REGNUM Все геронтологи в мире говорят о том, что одним из самых важных факторов, укрепляющих здоровье и продлевающих жизнь, является труд. Труд влияет на продолжительность жизни человека, заявил корреспонденту ИА REGNUM доверенное лицо президента Российской Федерации, член Совета Общественной палаты Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» к.м.н. Альберт Юсупов.

«С позиции геронтологии очень важно, когда человек трудится умственно или физически без запредельных напряжений. Как врач, занимающийся возрастными больными, я поддерживаю труд в целом в любом возрасте. По нашей статистике, люди, которые долго живут (до 80 лет и более), не сразу выходили на пенсию, а продолжали работать, это продлевало им жизнь», — отметил главный врач госпиталя для ветеранов войн.

Кроме того, результаты геронтопсихологические исследований, проведенные в мире, во-первых, свидетельствуют, что человек, который трудится, живёт дольше. Во-вторых, люди в 60−65 лет уступают на 25% молодёжи в скорости исполнения, но вдвое превосходят в точности исполнения, то есть люди старшего возраста — это невостребованный трудовой ресурс. За 100 лет продолжительность жизни увеличилась практически в два раз, столетие назад человек в 40−45 лет был уже старик. Сейчас наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни.

«В настоящее время в мире отмечается старение населения, Так, в России проживают более 20% людей пожилого возраста. Поэтому настала пора решать этот вопрос и принимать непопулярные меры. Но очень важно подойти к процессу повышения пенсионного возраста осторожно и внимательно. Должны быть проработаны все нюансы с учетом того, чтобы пенсионная реформа прошла безболезненно для людей», — высказал свою точку зрения Юсупов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»