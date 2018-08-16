Поехать поездом в Крым смогут в 2019 году жители 11 российских городов

Симферополь, , 07:32 — REGNUM После введения в строй железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в Крым будут ходить пассажирские поезда из 11 российских городов. Об этом сообщил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже утверждён график движения десяти пар пассажирских поездов, на которых граждане смогут перемещаться между Евпаторией, Симферополем, Севастополем и Феодосией. Также железнодорожное сообщение будет установлено с такими городами материковой России, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Мурманск, Воркута, Архангельск, Челябинск и Пермь.

«Нам пришлось решать сразу несколько комплексных задач: оздоровление хозяйства путей и контактной сети, ввод в строй локомотивов, занятость людей», — цитирует слова Гладилина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа на мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд дорожного трафика: за сутки 12 августа по сооружению проехало более 33 тыс. авто, из них порядка почти 20 тыс. — в сторону Крыма.

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