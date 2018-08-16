АЛРОСА начала продажу алмазов в другие страны за рубли

Якутск, , 07:33 — REGNUM Якутская алмазодобывающая компания АЛРОСА готова принимать оплату за продаваемый иностранным государствам товар в рублях. Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Механизм реализации алмазов за российскую валюту был уже опробован на двух экспериментальных сделках с клиентами Индии и Китая. Рассмотреть возможность реализации алмазного сырья за рубли менеджменту алмазодобывающей компании поручил её наблюдательный совет.

«При необходимости компания готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем», — заверили в пресс-службе АЛРОСА.

По её информации, сопровождением сделки в Китае занимался филиал банка ВТБ в Шанхае. За рубли был куплен драгоценный камень с аукциона по продаже алмазов специальных размеров, проходившем в Гонконге. Покупатель из Индии рассчитался с АЛРОСой российской валютой за плановую поставку алмазов.

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«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США, — пояснил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев. — Мы опробировали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема, и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости».

Как сообщало ИА REGNUM, пока АЛРОСА сильно зависит от колебаний цены на нефть и курса доллара: чем он выше, тем больше прибыли получает компания от продажи алмазов и бриллиантов, конвертируя вырученные средства в рубли.

Напомним, АЛРОСА добывает 95% всех алмазов России на 11 кимберлитовых трубках и 16 россыпных месторождениях. Общие запасы компании превышают 1 млрд. карат. Частично АЛРОСА принадлежит государству: порядка 33% акций находятся в федеральной собственности, 25% — у Якутии и 8% — у её районов. Оставшиеся около 34% ценных бумаг находятся в свободном обращении.