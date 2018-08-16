«Караул, грабят»: об изъятии сверхдоходов в сырьевой отрасли

Москва, , 07:30 — REGNUM Пока российское правительство формулирует ответ на поручение представить расчеты в рамках инициативы по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса (по некоторым данным, он должен быть сформирован 17 августа), доктор экономических наук Никита Кричевский, безотносительно оценки инициативы помощника президента Андрея Белоусова как таковой, заявил, что предложение это «уже стало оправданием для всего-всего-всего».

«Так, Дерипаска и Мордашев заявили, что белоусовский манёвр приведёт не только к остановке предприятий, но к стагнации всей экономики. То, что Мордашев в последние годы тратил допдоходы не на инвестиции в собственное производство или работников, а на покупку медицинских, туристических и прочих «непрофильных» активов, никого не интересует. Прикормленная либеральная пресса уже на всех углах воет «караул, грабят», — написал Никита Кричевский на своей странице в Facebook.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов ранее сформулировал помощник президента РФ Андрей Белоусов. В своём письме Владимиру Путину он предложил направить изъятые средства на выполнение майских указов президента. О том, что глава государствам согласился с предложением проработать (но само решение еще не принято), заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным источников ТАСС в правительстве, к вечеру 17 августа на основе предложений руководителей четырёх министерств (Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды) должно быть сформировано общее видение вопроса.

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