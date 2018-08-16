В свободном порту Ванино закрылась аварийная Налоговая инспекция

Ванино, Хабаровский край, , 05:25 — REGNUM В свободном порту Ванино Хабаровского края, одной из точек экономического роста Дальнего Востока, закрылась Налоговая инспекция. По заключению экспертов, эксплуатировать старое здание «сталинской» постройки опасно из-за его ветхости. Жителям порто-франко теперь предстоит ездить в Налоговую инспекцию за 40 километров, в соседний, Советско-Гаванский район, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Здание Налоговой инспекции в порто-франко разрушается. Как установили эксперты, площадь разрушения перекрытия второго этажа составляет около 7 кв. метров. Администрация Ванинского района готова предоставить Налоговой инспекции два свободных помещения, реакция ведомства на это предложение пока не известна. Для всех клиентов, как физических, так и юридических лиц оставлена в Ванино только мини-приёмная с одним специалистом.

Жители свободного порта недовольны сложившейся ситуацией. Более 19 тысяч плательщиков налогов Ванинского района категорически не согласны ездить по каждой надобности за 40 километров. Особенно это неудобно физическим лицам, не все из которых владеют навыками электронного документооборота.

«Это называется «свободный порт! Это точка экономического роста! Налоговая развалилась и закрылась! Пусть налоговики принимают решение оперативнее, коль уж им помещение предоставляют. Люди не должны страдать!», — говорят сегодня жители Ванино.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке очень много аварийных объектов и проблема эта только нарастает. С 2015 года в ДФО не была введена в эксплуатацию ни одна новая школа. Во многих регионах школы находятся в аварийном состоянии и не соответствуют элементарным санитарным требованиям. Нарастает и проблема аварийного жилья. В ТОП «двоечников» в России по расселению из аварийного жилого фонда вошла Амурская область — в регионе не успеют завершить расселение до конца 2018 года, а новостройки все чаще вызывают возмущение новоселов, так как построены с нарушениями. По мнению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Дальнему Востоку не хватает 30 млрд рублей ежегодно. Однако даже приблизительные заявки региональных властей говорят о том, что денег нужно в разы больше. Так, губернатор Камчатки Владимир Илюхин только на выполнение майских указов главы государства попросил у главы российского правительства Дмитрия Медведева 200 млрд, а только на ликвидацию аварийного жилья в городе Якутске необходимо 80 млрд рублей. Это не считая строительства новых школ, больниц, котельных, теплотрасс и прочего во всем макрорегионе, а еще новых дорог, автомобильных и железных, аэропортов, вокзалов.