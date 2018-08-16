Началась аккредитация СМИ на Китайское международное импортное ЭКСПО

Пекин, , 05:05 — REGNUM Открылась аккредитация журналистов на Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Регистрация продлится до 15 сентября и будет доступная на интернет-ресурсе media.ciie.org, сообщили в информационном центре CIIE. Выставка пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября с участием более 160 тыс. представителей из порядка 80 тыс. компаний, подавших заявку об участии в мероприятии.

Напомним, что Китай уже девять лет подряд является крупнейшим импортером товаров, обеспечив 10,2% глобального импорта в 2017 году. Китайские власти ожидают, что импорт достигнет $24 трлн в ближайшие 15 лет.

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