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Началась аккредитация СМИ на Китайское международное импортное ЭКСПО

Экономика

Регистрация продлится до 15 сентября и будет доступная на интернет-ресурсе media.ciie.org

Пекин, 16 августа 2018, 05:05 — REGNUM  Открылась аккредитация журналистов на Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Регистрация продлится до 15 сентября и будет доступная на интернет-ресурсе media.ciie.org, сообщили в информационном центре CIIE. Выставка пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября с участием более 160 тыс. представителей из порядка 80 тыс. компаний, подавших заявку об участии в мероприятии.

Напомним, что Китай уже девять лет подряд является крупнейшим импортером товаров, обеспечив 10,2% глобального импорта в 2017 году. Китайские власти ожидают, что импорт достигнет $24 трлн в ближайшие 15 лет.

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