Научиться борьбе с бедностью у Си Цзиньпина теперь можно по его новой книге

Пекин, , 04:00 — REGNUM Книга выдержек из речей председателя КНР Си Цзиньпина о борьбе с бедностью была опубликована Центральным партийным литературным изданием, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Книга была скомпилирована Исследовательским институтом литературы и партийной истории ЦК Кпомпартии Китая, а также ведущей группой Госсовета КНР по развитию и борьбе с бедностью. Планируется её широкое распространение по всей стране.

Выдержки разделены на восемь разделов, включая победу в финальной битве с нищетой с целью создания общества умеренного достатка, удержание партийного лидерства и укрепление организационного обеспечения, следование замысленным целям к увеличению эффективности работы и увеличение затрат на укрепление финансовой поддеркжи.

Книга содержит 242 лекций, взятых из более, чем 60 документов, включая речи, доклады и инструкции данные председателем Си с 15 ноября 2012 по июнь 2018 года. Отметим также, что борьба с бедностью стала одной из основных тем 18-го съезда Компартии Китая.

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