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Каир объявил сроки старта газового экспорта

Экономика

Пока Египет переходит на самообеспечение

Каир, 16 августа 2018, 04:12 — REGNUM  Экспорт природного газа Египтом начнется в грядущем январе, сообщилТарик аль-Мулла, египетский министр нефтяной промышленности и минеральных ресурсов, передает CNBC.

Необходимость в импорте голубого топлива, по словам главы ведомства, скоро отпадет: уже в октябре иностранный газ стране не понадобится.

«Это станет началом самообеспечения газа, и мы начнем экспортировать излишки в январе 2019 года», — сказал Мулла.

Напомним, Мулла в конце июня заявил, что Каир рассчитывает полностью отказаться от импорта газа к концу года. Самыми перспективными объектами газодобычи в Египте являются Эз-Зохр и шельф Средиземного моря севернее Александрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Египет может прекратить импорт СПГ до конца года

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Газодобыча и транспортировка газа
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