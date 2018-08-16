Каир объявил сроки старта газового экспорта

Каир, , 04:12 — REGNUM Экспорт природного газа Египтом начнется в грядущем январе, сообщилТарик аль-Мулла, египетский министр нефтяной промышленности и минеральных ресурсов, передает CNBC.

Необходимость в импорте голубого топлива, по словам главы ведомства, скоро отпадет: уже в октябре иностранный газ стране не понадобится.

«Это станет началом самообеспечения газа, и мы начнем экспортировать излишки в январе 2019 года», — сказал Мулла.

Напомним, Мулла в конце июня заявил, что Каир рассчитывает полностью отказаться от импорта газа к концу года. Самыми перспективными объектами газодобычи в Египте являются Эз-Зохр и шельф Средиземного моря севернее Александрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Египет может прекратить импорт СПГ до конца года