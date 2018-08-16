Финансовая группа «Будущее» признала переуступку офшору долга перед МКБ

Москва, , 03:53 — REGNUM Факт переуступки долга перед Московским кредитным банком (МКБ) офшорной компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) признала финансовая группа (ФГ) «Будущее», со ссылкой на квартальный отчет ФГ пишет газета «Ведомости».

Речь идет о сумме в 1,67 млрд рублей. Ставка по этому кредиту складывается из ключевой ставки Банка России и 4,5%. Он должен быть погашен к концу 2022 года.

Этот кредит группа «Будущее» брала у МКБ в декабре 2016 года. Банку также должна O1 Group Бориса Минца.

Банк переуступил совокупный долг на 25 млрд рублей концерну «Россиум», своему акционеру. По данным издания, «Россиум» нанял RT&I, владельцы которого неизвестны. Предположительно, эта компания действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион».

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