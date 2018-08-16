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В Москве на Поклонной горе «разморозят» проект экс-банкира Аблязова

Экономика

Ранее права аренды земли в 0,7 га, на которой теперь будет построен комплекс, принадлежали структурам Аблязова

Москва, 16 августа 2018, 03:27 — REGNUM  Замороженный проект экс-банкира Мухтара Аблязова по строительству бизнес-центра на Поклонной горе (Москва) будет активирован компанией Wainbridge Кирилла Писарева, пишет газета «Ведомости».

Писарев и владелец БТА-банка Кенес Ракишев станут партнерами по строительству многофункционального комплекса. Чтобы построить гостиничный комплекс, в проект потребуется вложить свыше девяти миллиардов рублей пишет «Коммерсантъ».

Ранее права аренды земли в 0,7 га, на которой теперь будет построен комплекс, принадлежали структурам ИПГ «Евразия» Аблязова, который собирался построить на этом участке бизнес-центр на 98,8 тыс. кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший казахстанский министр энергетики и бывший банкир Аблязов проживает во Франции, а в Казахстане является фигурантом уголовного дела. От России и Украины поданы во Францию запросы на его экстрадицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура Казахстана вскрыла природу провокаций экс-банкира Аблязова

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