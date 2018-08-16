Сбербанк назван самым дорогим российским брендом

Лондон, , 03:02 — REGNUM Самым дорогим российским брендом назван Сбербанк по версии консалтинговой компании Brand Finance.

Одним из показателей, по которому Сбербанк получил высокий рейтинг, стали инвестиции и эффективность бизнеса. Еще одним критерием исследования является собственный капитал компаний, которых в перечне 50.

На втором месте — компания «Газпром», на третьем — «Лукойл» и на четвертом — «Роснефть». Замыкает пятерку РЖД, вытеснившая «Магнит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сбербанк и в прошлом году был назван Brand Finance самым дорогим российским брендом. Фирменный знак Сбербанка оценивался в 570 млрд рублей.

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