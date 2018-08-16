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Росстат оценил июльский темп промпроизводства

Экономика

За январь — июль рост составил 3,1%

Москва, 16 августа 2018, 02:12 — REGNUM  Июльский рост промышленного производства в России в годовом выражении вырос на 3,9%, сообщили в Росстате.

Уточняется, что за январь — июль 2018 г. рост составил 3,1%, если сравнивать с 2017 г. Индекс промпроизводства за этот период составил 103,1% в годовом выражении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Росстат назвал рост промпроизводства за пять месяцев с начала года — 3,2%. В мае 2018 г. рост составил 3,7% в годовом выражении.

Читайте подробнее: Промпроизводство в России за 5 месяцев выросло на 3,2%

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