Промышленники обсудили идею сверхдоходов с Минпромторгом

Москва, , 01:52 — REGNUM Выдвинутая Андреем Белоусовым, помощником российского президента, идея об изъятии сверхдоходов у предприятий металлургической промышленности и производителей удобрений, обсуждена промышленниками с Минпромторгом РФ, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Анализируется возможное влияние на экономику, в том числе на инвестиционные планы компаний, и на отрасли в целом, — сообщили в министерстве. — В ближайшее время будет сформирована консолидированная позиция».

Напомним, Белоусов предложил уровнять рентабельность металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» с нефтяными и газовыми компаниями, повысив налоговую нагрузку на них на 250 млрд рублей.

Чиновник аргументировал свою идею необходимостью выполнения майских указов российского президента. Бизнес забеспокоился, назвав эту инициативу вредной для макроэкономики России.

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