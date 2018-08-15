Белый дом выразил сожаление в связи с ответными пошлинами Турции

Вашингтон, , 22:59 — REGNUM В Вашингтоне «вызывало сожаление» решение властей Турции о введении ответных пошлин на американские товары, заявила 15 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, повышение пошлин Соединёнными Штатами имело целью «защиту интересов национальной безопасности», а ответный шаг турецкой стороны является «возмездием».

Напомним, сегодня министерство торговли Турции сообщило о повышении в два раза ввозных пошлин на 22 вида товаров из США. Ранее власти США в два раза повысили пошлины на сталь и алюминий турецкого производства.

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