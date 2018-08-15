АТОР: «Горящих путевок» в Турцию в нынешнем сезоне не будет

Москва, , 22:14 — REGNUM Российские туроператоры не намерены в этом сезоне предлагать так называемые горящие путевки в Турцию. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР собрала у российских туроператоров информацию по их планам на предстоящий бархатный сезон. Практически все операторы не собираются предлагать клиентам «горящие путевки», так как реализация туров на сентябрь находится на хорошем уровне. Более того, продажи на октябрь также идут очень активно.

Каких-то существенных скидок также не предвидится. Вполне возможно, что в сентябре путевки в Турцию немного подешевеют, но все равно будут дороже, чем в минувшем году.

В целом АТОР считает нынешний «турецкий» сезон крайне успешным для операторов.

У Ассоциации есть опасение, что в октябре стоимость туров вырастет, так как может подорожать доллар США. При этом ослабление турецкой лиры тут вообще никакой роли не играет, так как все расчеты с иностранными партнёрами идут в долларах.