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Сбербанк сообщил о восстановлении работы онлайн-сервиса

Экономика

В работе «Сбербанк Онлайн» вечером 15 августа произошёл сбой

Москва, 15 августа 2018, 21:35 — REGNUM  Работа сервиса «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя, произошедшего сегодня вечером, сообщили в пресс-службе банка.

«В настоящее время все неполадки устранены», — сообщили в Сбербанке, отметив, что все системы банка работают в штатном режиме.

Напомним, сообщения о сбоях в работе «Сбербанк Онлайн» начали поступать с 18:00 мск. Пользователи жаловались на проблемы с совершением платежей и получением выписок по счетам. Некоторые сообщали о невозможности зайти в приложение.

Причин произошедшего сбоя в Сбербанке не уточняют.

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