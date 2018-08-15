На Урале открывают новое производство машин и оборудования

Снежинск, Челябинская область, , 21:06 — REGNUM В Снежинске Челябинской области будет создано новое производство. Здесь планируют выпускать машины и оборудование спецназначения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Займётся этим компания — «СТК Развитие», которая зарегистрирована в качестве резидента территории опережающего развития «Снежинск». Правда, людей на новом производстве задействуют мало — откроют порядка 30 рабочих мест.

Объём инвестиций составит 48,7 млн рублей. Перспективными направлениями являются машиностроение, приборостроение, IT-технологии, обработка металлов и химическое производство.