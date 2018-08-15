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На Урале открывают новое производство машин и оборудования

Экономика

Разместится оно в челябинском Снежинске

Снежинск, Челябинская область, 15 августа 2018, 21:06 — REGNUM  В Снежинске Челябинской области будет создано новое производство. Здесь планируют выпускать машины и оборудование спецназначения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Займётся этим компания — «СТК Развитие», которая зарегистрирована в качестве резидента территории опережающего развития «Снежинск». Правда, людей на новом производстве задействуют мало — откроют порядка 30 рабочих мест.

Объём инвестиций составит 48,7 млн рублей. Перспективными направлениями являются машиностроение, приборостроение, IT-технологии, обработка металлов и химическое производство.

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Территории опережающего социально-экономического развития
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