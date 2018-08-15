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Университет Инха в Ташкенте займется реализацией Digital CASA

Экономика

Встреча состоялась 15 августа в Ташкенте

Ташкент, 15 августа 2018, 21:25 — REGNUM  Представители Всемирного банка и ректор университета Инха в Ташкенте Музаффар Джалалов обсудили сотрудничество по проекту Digital CASA, сообщает 15 августа издание UzReport.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества по направлению развития цифрового предпринимательства, человеческого капитала и цифровых навыков. Встреча состоялась 15 августа в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, Digital CASA — это международный проект, в рамках которого планируется связать телекоммуникационные сети стран Туркестана и Южной Азии в единый цифровой хаб. Предполагается, что проект позволит улучшить доступ к интернету тех стран, которые не имеют выхода к морю.

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