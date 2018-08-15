В Узбекистане признан банкротом крупный завод по выпуску холодильников

Ташкент, , 20:57 — REGNUM Самаркандский завод по выпуску холодильников «Сино», который до 2010 году оставался монополистом на рынке, признан судом банкротом, сообщает 15 августа издание «Новости Узбекистана».

Завод мощностью 250 тыс. холодильных аппаратов в год был открыт в 1973 году. В 1991 году предприятие продало 211 тыс. холодильников в Польшу, Афганистан, Китай и другие страны.

Отметим, в настоящее время доля государства в АО «Сино» составляет 25%. В 2009 году завод начал сотрудничать с компанией LG Electronics, в рамках сотрудничества была запущена новая производственная линия мощностью 50 тыс. холодильников в год. В дальнейшем объем производства был увеличен в три раза.

В 2010 году в Ташкенте открылось предприятие ООО Artel Trade, которое лишило «Сино» статуса монополиста.