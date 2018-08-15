Губернатор Ярославской области: товарооборот с Крымом постоянно растёт

Ярославль, , 18:22 — REGNUM Товарооборот между Крымом и Ярославской областью в 2017 году составил 650 миллионов рублей, в 2018 году ожидается его увеличение на 20%. Об этом 15 августа в Симферополе сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По его словам, сумма заключённых контрактов составляет 180 миллионов рублей.

«За короткий промежуток удалось очень многое сделать. Мы видим реальный результат и постоянно растущий объём товарооборота между Крымом и Ярославской областью. Сегодняшние соглашения закрепили те установки, которые были подписаны ранее по многим направлениям», — отметил Миронов.

Он также сообщил, что ярославское ООО «Компания «Дизель» и Феодосийский судомеханический завод подписали накануне соглашение по созданию сервисного центра обслуживания ярославских дизельных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого два региона подписали соглашения о сотрудничестве в сферах выполнения гособоронзаказа, развития энергетики и сельского хозяйства.

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