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Губернатор Ярославской области: товарооборот с Крымом постоянно растёт

Экономика

В 2017 году он составил 650 млн руб, в 2018 ожидается около — 800

Губернатор Ярославской области: товарооборот с Крымом постоянно растёт
Иллюстрация: Comd.ru
Сборка дизель-электростанций

Ярославль, 15 августа 2018, 18:22 — REGNUM  Товарооборот между Крымом и Ярославской областью в 2017 году составил 650 миллионов рублей, в 2018 году ожидается его увеличение на 20%. Об этом 15 августа в Симферополе сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По его словам, сумма заключённых контрактов составляет 180 миллионов рублей.

«За короткий промежуток удалось очень многое сделать. Мы видим реальный результат и постоянно растущий объём товарооборота между Крымом и Ярославской областью. Сегодняшние соглашения закрепили те установки, которые были подписаны ранее по многим направлениям», — отметил Миронов.

Он также сообщил, что ярославское ООО «Компания «Дизель» и Феодосийский судомеханический завод подписали накануне соглашение по созданию сервисного центра обслуживания ярославских дизельных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого два региона подписали соглашения о сотрудничестве в сферах выполнения гособоронзаказа, развития энергетики и сельского хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: Крым и Ярославская область будут сотрудничать в ключевых отраслях

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