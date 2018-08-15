Аксёнов: Крым и Ярославская область будут сотрудничать в ключевых отраслях

Симферополь, , 18:16 — REGNUM Крым и Ярославская область будут сотрудничать по ряду стратегических направлений, включая выполнение гособоронзаказа, развитие энергетики и сельское хозяйство. Об этом 15 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во время встречи с делегацией Ярославской области.

«Мы подписали соглашение, прежде всего, это сотрудничество в части выполнения гособоронзаказа, восстановления энергетики Крыма, выращивания и переработки сельхозпродукции на территории наших регионов. Мы определили те группы товаров, которые наиболее востребованы субъектами Российской Федерации, обмен туристическими делегациями, технологиями», — отметил глава РК, напомнив, что новое пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» также является результатом совместного сотрудничества.

В рамках встречи руководством двух регионов также был подписан план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018−2020 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого, правительство Ярославской области заявило о планах наладить прямые поставки крымского вина в свой и соседние регионы, поставлять на полуостров ранний и поздний картофель, а также выращивать на территории республики землянику, малину и чечевицу.

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