В Москве заявили о снижении коэффициента напряженности на рынка труда

Москва, , 21:06 — REGNUM В июне 2018 года индекс напряжённости на рынке труда в Москве (отношение количества резюме к числу вакансий) составил 2,4 пункта, снизившись с июня 2017 года на 0,3 пункта. Об этом заявил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 15 августа.

По словам Ефимова, причиной снижения индекса в годовом выражении является опережающий рост числа вакансий, который более чем в два раза превышает прирост количества резюме. Уровень зарегистрированной безработицы на московском рынке труда остается одним из самых низких в России и в июне 2018 года составил 0,35%.

«Показательно, что активность работодателей увеличивается на фоне роста номинальных (на 13,5%) и реальных (на 9,9%) заработных плат во всех отраслях городской экономики», — подчеркнул он.

Так, самый быстрый рост зарплат в январе-мае 2018 года был зафиксирован в сферах здравоохранения, образования, науки, строительства, IT, промышленности и культурно-досуговом сегменте экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, динамика роста онлайн-торговли в Москве вдвое опережает средние темпы роста оборота торговых предприятий.

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