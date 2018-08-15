Нулевая инфляция в России сохраняется четвёртую неделю подряд

Москва, , 17:51 — REGNUM Инфляция в России за период с 7 по 13 августа составила 0%, как и в предыдущие три недели. Соответствующие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала 2018 года потребительские цены, по оценке Росстата, увеличились на 2,3%.

За последнюю неделю пшено подорожало на 1,0%, свинина, мясо кур, колбасы, сосиски и сардельки — на 0,3−0,4%. Одновременно с этим сахар-песок стал дешевле на 0,6%, мороженая рыба, куриные яйца и крупа гречневая — на 0,2−0,3%.

Цен на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,3%. При этом картофель и морковь подешевели на 4,0%, огурцы — на 3,8%, помидоры — на 3,1%.

Цены на автомобильный бензин за указанный период понизились на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.