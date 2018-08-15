За семь месяцев в экономику Астаны инвестировано более $1,4 мдрд

Астана, , 17:15 — REGNUM За семь месяцев 2018 года в экономику Астаны привлечено 519,9 млрд тенге ($1,44 млрд), в том числе 140,9 млрд тенге ($398,7 млн) иностранных инвестиций, сообщили 15 августа в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Доля внебюджетных инвестиций в основной капитал составила 88,7% или 461,3 млрд тенге ($1,28 млрд). За отчетный период количество субъектов в сфере малого и среднего бизнеса увеличилось на 10,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал Астаны составил 335,4 млрд тенге ($927,7 млн), что на 26,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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