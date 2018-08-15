Кострома, , 16:37 — REGNUM Ремонт трассы «Кострома — Нерехта» выполнен на две трети, сообщает областное телевидение «Русь». Также дорожники планируют отремонтировать в текущем сезоне трассу «Нерехта — Григорцево» в направлении Ярославской области.

На трассе «Кострома — Нерехта» осталось уложить верхний слой асфальта на двух километрах дороги, отсыпать обочины и оборудовать остановочные комплексы. Планируется отремонтировать 6 километров дороги — от границы Нерехтского района до деревни Челпаново. После завершения работ, дорожникам предстоит провести ремонтные работы на пяти километрах трассы «Нерехта — Григорцево».

Отметим, что в 2018 году были отремонтированы улицы Свердлова, Нерехтская и площадь Свободы. До 1 сентября 2018 года дорожники должны привести в порядок улицу Орджоникидзе. В следующем году планируется начать ремонты в направлениях «Нерехта — Волгореченск» и «Нерехта — Арменки».

По данным областного телевидения, за последние четыре года на ремонт дорог в Нерехте районный бюджет потратил более 58 млн рублей, из них пятая часть была направлена на благоустройство тротуаров.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году костромские власти обещают отремонтировать более 120 километров дорог Костромской области. Это на 19% больше по сравнению с 2017 годом.

Расходы дорожного фонда Костромской области на 2018 год составят около 2,94 млрд рублей. 1 млрд 117 млн рублей предусмотрены на содержание автодорог регионального и межмуниципального значения, содержание искусственных сооружений, устройство 35 километров слоев износа асфальта, приобретение дорожной техники и оборудования.

Местным бюджетам обещаны субсидии на капитальный ремонт свыше 65 километров дорог, из которых около 30 километров дорог в городских округах и порядка 14,1 километров дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сел и поселений.

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