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Костромские фермеры начали сбор урожая

Экономика

В регионе завершаются работы по заготовке кормов

Кострома, 15 августа 2018, 16:25 — REGNUM  Костромские хозяйства заканчивают заготавливать корма и приступают к сбору урожая, сообщает пресс-служба губернатора области.

Заготовку кормов завершили хозяйства Кадыйского, Поназыревского и Пыщугского районов. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, в регионе скошено сеяных трав с площади 60 тысяч гектаров, силосной массы заготовлено 226 тысяч тонн, сена — 55 тысяч тонн, сенажной массы — 19 тысяч тонн.

В пресс-службе отмечают, что

«при выполнении плана заготовки и с учетом остатков кормов прошлого года сельскохозяйственные животные будут обеспечены кормами более чем на 100%».

К сбору урожая приступили 23 сельхозорганизации из 11 районов региона.

Уже убрано 1,6 тысячи гектаров зерновых культур, намолочено более 2,2 тысячи тонн зерна в бункерном весе.

В Костромском и Красносельском районах собрано 135 тонн капусты и 10 тонн моркови. В Костромском и Шарьинском районах собрано 28 тонн картофеля.

ИА REGNUM напоминает, что заготовка сена в Костромской области отставала от плана из-за дождей. Чтобы вновь войти в график работ глава региона Сергей Ситников поручил дорожникам и лесникам помочь фермерам северо-восточных районов области запастись кормами.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромичи отстают от плана по заготовке сена из-за дождей

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