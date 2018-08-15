На Жигулевской ГЭС ввели в работу новый элегазовый выключатель

Жигулевск, Самарская область, , 16:14 — REGNUM Модернизацию распределительного устройства и введение в работу нового элегазового выключателя высоковольтной линии Жигулевской ГЭС-Азот осуществили сотрудники станции, сообщает 15 августа пресс-служба РусГидро.

Установленное оборудование позволит повысить надежность схемы выдачи мощности гидростанции. В настоящее время произведена замена 22-х из имеющихся 24 выключателей на открытом распределительном устройстве. Оставшиеся два планируется заменить до конца 2018 года.

Отмечается, что работы на Жигулевской ГЭС проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Она предполагает замену устаревшего силового оборудования и устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные. На смену воздушным выключателям придут современные элегазовые.

Элегаз — безопасный диэлектрик, который по сравнению с другими изоляционными материалами имеет более высокую электрическую прочность, взрыво‑ и пожаробезопасен. Кроме того, элегазовые установки более компактные, не зависят от погодных условий и требуют минимального обслуживания.