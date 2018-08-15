Россия запрещает поставки персиков и вишни из Сербии и Македонии

Москва, , 16:13 — REGNUM Россия с 16 августа вводит ограничения на ввоз косточковых культур из Сербии и Македонии, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

По информации ведомства, ограничения вводятся в отношении поставок свежих персиков, абрикосов и нектаринов, вишни и черешни, а также сливы и терна. Причиной для этого послужило обнаружение карантинного для Евразийского экономического союза объекта — возбудителя бурой монилиозной гнили.

Сообщается, что ограничения будут действовать вплоть до получения от уполномоченных органов Сербии и Македонии результатов официальных расследований в ответ на запросы, направленные Россельхознадзором.

Следует отметить, что ранее надзорное ведомство анонсировало введение указанных ограничений с 15 августа, однако позднее их было решено перенести на один день.

Причина данного решения не уточняется, между тем министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович сообщил сегодня в интервью телерадиокомпании РТС, что от российской стороны поступила нота с предложением определить регионы в Сербии, на территории которых появляется грибок, с тем, чтобы не все сербские поставщики подпадали под запрет на поставки. Министр отметил, что на принятие соответствующих мер и согласование их с Москвой потребуется от семи до десяти дней.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы России, на поставки из Сербии приходится около 13% всего импорта косточковых культур в Россию. За 2017 год их объём составил 56,75 тысячи тонн. Как заявил сегодня министр сельского хозяйства Сербии, с начала 2018 года республика поставила в Россию в общей сложности 110 тысяч тонн фруктов на сумму около 150 млн евро.

Поставки косточковых культур из Македонии составляют менее значительную долю в российском импорте — около шести тысячи тонн за 2017 год, или 1,3%.