Таджикистан и Узбекистан планируют подписать 40 соглашений на $200 млн

Ташкент, , 16:04 — REGNUM На заседание узбекско-таджикского совета предпринимателей отправились более 250 представителей бизнеса Таджикистана, сообщает 15 августа издание «Спутник».

Заседание совета предпринимателей состоится 17−18 августа в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан. По итогам встречи планируется подписать более 40 двусторонних документов на общую сумму $200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов анонсировал программу визита президента Таджикистана в республику. Стороны обсудят политические, торгово-экономические, транспортные и другие вопросы сотрудничества.

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