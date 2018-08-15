Промышленники России сокращают объем кредитов: в чём причина?

Москва, , 15:54 — REGNUM Причина скромного прироста портфеля корпоративных кредитов в российских банках в первом полугодии 2018 года кроется в высоких ставках, невыгодных промышленности в условиях падения рентабельности из-за стагнирующего спроса, заявил ИА REGNUM уполномоченный при президента РФ по правам предпринимателей Борис Титов, комментируя обзор динамики развития банковского сектора России в январе-июле 2018 года, опубликованный Центробанком РФ.

По данным ЦБ, в июле 2018 года совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос на 1,1% до 45,2 трлн рублей, и на фоне более бурного роста розничного кредитования (на 2% до 13,6 трлн рублей на 1 июля 2018 года) корпоративное кредитование «демонстрировало сдержанный рост» в 0,7% (до 31,6 трлн рублей). Самые скромные результаты у обрабатывающей промышленности: объем кредитования предприятий этого сектора вырос на 0,7%, тогда как в 2017 году востребованность кредитов здесь увеличилась на 7,4%. Также в июле отмечен сильный рост объема просроченной задолженности по корпоративному кредитованию — на 1,9% за месяц.

«Банк России выпустил очередной обзор динамики развития банковского сектора. Данные за первое полугодие 2018-го: прирост портфеля корпоративных кредитов составил 0,7%, просроченная задолженность по нему увеличилась на 1,9%. Меньше всего востребованы кредиты в обрабатывающей промышленности (и это после того, как в 2017 году они выросли на 7,4%), — отметил Борис Титов. — Причина проста — из-за стагнирующего спроса и растущих издержек проекты не демонстрируют нужной рентабельности. И по таким ставкам, как сейчас, промышленности кредиты ни к чему, никто не берёт».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, объём кредитования физических лиц в январе-июле 2018 года увеличился на 11,6%. Основной прирост показали ипотечное кредитование (на 10,6%) и портфель необеспеченных потребительских ссуд (на 9,1% до 6,6 трлн рублей).

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