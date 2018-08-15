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«Лукойл» увеличил добычу газа в Узбекистане в два раза

Экономика

Общий объем добычи газа компанией «Лукойл» составил 16,1 млрд кубометров

Ташкент, 15 августа 2018, 15:46 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года объем добычи газа на месторождениях «Кандым» и «Гиссар» составил 6,1 млрд кубометров, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 15 июля в пресс-службе компании «Лукойл».

За отчетный период общий объем добычи газа группой «Лукойл» составил 16,1 млрд кубометров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года Узбекистан экспортировал природный газ на сумму $1,1 млрд. Газ является основной экспортной статьей республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан за полгода экспортировал газ на $1,1 млрд

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Газодобыча и транспортировка газа
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