Белорусская компания откроет в Узбекистане производство велосипедов

Ташкент, , 15:34 — REGNUM Белорусское ООО «Мотовелозавод» подписало соглашение с хокимиятом (администрацией) Андижанской области Узбекистана о создании производства велосипедов, сообщает 14 августа издание «БелТА» со ссылкой на специалиста по правовой и маркетинговой работе компании Кристину Бородько.

В рамках документа стороны также договорились о предоставлении совместному предприятию преференций и льгот, которые применяются для других предприятий с иностранным участием.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня Белоруссию посетила парламентская делегация Узбекистана. В рамках визита стороны договорились организовать на территории Узбекистана совместное производство кондитерских изделий.

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