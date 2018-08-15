Уборка зерновых в Калужской области близится к экватору

Калуга, , 15:23 — REGNUM В Калужской области на сегодняшний день зерновые убраны на площади 35,6 тысячи гектаров, что составляет 45% к плану. Намолочено 103,6 тысячи тонн зерна, урожайность составляет 29,1 ц/га. Такие цифры были озвучены в ходе видеоконференции с участием глав администраций муниципальных районов, начальников профильных управлений и отделов муниципалитетов, руководителей сельскохозяйственных организаций области, которую сегодня, 15 августа, в Калуге провел министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, обсуждался ход уборочной кампании. По словам Леонида Громова, в ряде районов проведена значительная работа по активизации уборки зерновых. За неделю сжато и обмолочено 14,6 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 40,8 тысячи тонн зерна.

Высокие темпы уборки отмечены в хозяйствах Козельского, Хвастовичского, Малоярославецкого, Жуковского и Боровского районов. Наивысшую планку по урожайности держат хозяйства Перемышльского района — там получают 48,7 центнера с гектара.

Глава минсельхоза акцентировал внимание на необходимости организации бесперебойной работы всей технологической цепи в целях уборки выращенного урожая.

«Анализируя оперативную информацию, видно, что мы убираем в день порядка 2,5 тысячи га. Надо увеличить темп и убирать не менее четырёх тысяч, у нас для этого есть все возможности», — подчеркнул Леонид Громов.

Как сообщало ИА REGNUM, к уборке зерновых аграрии 18 районов приступили в июле. На конец месяца зерновые культуры уже были убраны на площади 3,1 тыс. гектаров (4% от плана). Намолочено 9,8 тыс. тонн зерна при урожайности 31,8 ц/га.

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