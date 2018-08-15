В Волгограде общественная организация недоплатила налогов на 28 млн рублей

Волгоград, , 15:15 — REGNUM В Волгограде возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства некоммерческой организации. Как сообщила 15 августа пресс-служба прокуратуры региона, в результате проверки выяснилось, что НКО устроила платную парковку на территории, которая по документам использовалась для проведения мероприятий с участием инвалидов. В итоге ущерб составил 28 млн рублей.

Под дело попал руководитель городской общественной организации инвалидов. По данным прокуратуры, в 2014—2016 годах НКО сообщала в налоговые органы о том, что участок в 5,5 га в Тракторозаводском районе города используется для проведения акций с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Из-за этого общественной организации предоставлялись льготы. Их сумма и составила 28 млн рублей. Однако позже оказалось, что на территории на самом деле работала платная парковка. Сейчас СУ СК РФ по Волгоградской области расследует дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Волгограде в суд направлено уголовное дело в отношении председателя общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей. Он обвиняется в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством. Всего в деле 16 эпизодов, мужчина свою вину не признает.

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