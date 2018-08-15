«Шкала выхода на пенсию по специальностям охватывает от 30 до 80 лет»

Тюмень, , 15:12 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо, но по определённым категориям населения. Нами разработана шкала выхода на пенсию по специальностям, например, спортсмены выходят на пенсию в 30−35 лет, работники силовых структур в 40−45 лет, далее идут тяжелые специальности с трудными условиями работы, ИТР, депутаты, общественные деятели (70−75 лет), актёры. До 80 лет и выше — это всего три категории — священнослужители, писатели и ученые, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, руководитель Общественной приемной Общественной палаты Тюменской области, председатель Общественного совета г. Тюмени, член Совета Гражданского форума Уральского федерального округа, директор автономной некоммерческой организации «Центр изучения гражданских инициатив» Светлана Ярославова.

«Шкала получается достаточно неравномерной от 30 и до 80 лет и выше, а пенсионная реформа предусматривает прямую линию, пересекающую эту кривую. Следовательно, для одних предлагаемый правительством РФ пенсионный возраст слишком низок, потому что они могут долго работать, а для других слишком высок (например, шахтёры). Нужно дифференцировать пенсионный возраст по трудовому стажу и по характеру труда. Это первый пункт», — высказал свое мнение эксперт.

Второй пункт. Разницы между мужчинами и женщинами делать не нужно ни в каком виде, потому что женщины живут дольше, и льстиво лживое предположение, что женщины — слабый пол ушло в прошлое. Нет никаких оснований женщине уходить ранее на пенсию, кроме тяжелых производств.

По её мнению, выход на пенсию должен быть обусловлен трудовым или пенсионным законодательством по определенным категориям, то есть если, например, общественный деятель достиг возраста 65−70 лет, после этого человек может идти на пенсию, а может и не идти. Если человек не может работать, то он по медицинским основаниям признается нетрудоспособным и получает пенсию по отраслевому признаку.

«Это третий пункт, который стоит отметить, — стране нужны отраслевые пенсионные фонды для строителей, нефтяников, газовиков, учителей, врачей и т д. Надо возродить профсоюзы под этой эгидой. Отраслевые пенсионные фонды накапливают отчисления за тот период, пока человек работает в данной отрасли. Если он уходит из отрасли, то по достижении пенсионного возраста из отраслевого фонда ему идут отчисления. Кроме того, отраслевые пенсионные фонды должны отчислять средства в единый Пенсионный фонд для выплаты социальной пенсии иждивенцам, тем, кто никогда не работал по каким-либо причинам, минимум у них должен быть обеспечен», — пояснила член ОП РФ.

Четвёртый пункт. Надо переходить на так называемую ресурсную экономику по принципу «всё включено», то есть социальным категориям не только деньги давать, но и оказывать большей частью бесплатные услуги, должны существовать социальные пакеты в виде натуральных услуг. Для рыночной экономике — это интересная тема.

«Кроме того, требует ослабление Пенсионного фонда РФ (ПФР), он уже «трещит по швам». ПФР очень много тратит на себя, на обслуживание своей системы. Деятельность ПФР следует пересмотреть», — считает Ярославова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»