За семь месяцев в Чувашии более всего упало производство прицепов

Чебоксары, , 15:04 — REGNUM Чувашстат обновил данные об индексах промышленного производства. Согласно представленной информации, за семь месяцев промпроизводство выросло, в то время как в июле оно упало, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом промышленное производство выросло на 1,4%. В том числе в обрабатывающих производствах рост составил 2,8%, объём добычи полезных ископаемых сократился на 5%, в электроэнергетике снижение составило 9,3%, в водоснабжении обеспечен рост на 2,6%.

В структуре обрабатывающих производств падение произошло в семи отраслях из 21, которые подпадают под мониторинг ведомства. Спад произошёл в производстве прочих готовых изделий (-20,7%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-17,8%), кожевенной (-17%) и химической (-8,8%) промышленности, в сфере ремонта и монтажа машин, оборудования (-8,6%), производстве одежды (-4,3%).

Наибольший рост отмечен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+42,3%), производстве напитков (+29,3%), мебельном производстве (+15,8%) и производстве прочих транспортных средств (+15,1%).

Отметим, что промпроизводство в июле 2018 года по сравнению с июнем упало на 8%, по сравнению с июлем 2017 года — на 0,8%.