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В Ростовской области прожиточный минимум ниже общероссийского

Экономика

…несмотря на то, что он увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 262 рубля

Ростов-на-Дону, 15 августа 2018, 15:00 — REGNUM  В Ростовской области установлен прожиточный минимум на второй квартал 2018 года. Согласно постановлению правительства Ростовской области, по сравнению с предыдущим кварталом сумма увеличилась на 262 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сумма прожиточного минимума на душу населения Ростовской области на второй квартал 2018 года установлена в размере 9 тыс. 816 рублей. В первом квартале она составляла 9 тыс. 554 рубля.

Для трудоспособного населения Донского региона прожиточный минимум во втором квартале 2018 года составил 10 тыс. 412 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 941 рубль, для детей — 10 тыс. 413 рубля.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно проекту Минтруда РФ, прожиточный минимум в стране во II квартале 2018 года должен вырасти на 4%. В расчёте на душу населения сумма прожиточного минимума составит 10 тыс. 444 рублей.

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Прожиточный минимум в России
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