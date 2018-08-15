В Ростовской области прожиточный минимум ниже общероссийского

Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В Ростовской области установлен прожиточный минимум на второй квартал 2018 года. Согласно постановлению правительства Ростовской области, по сравнению с предыдущим кварталом сумма увеличилась на 262 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сумма прожиточного минимума на душу населения Ростовской области на второй квартал 2018 года установлена в размере 9 тыс. 816 рублей. В первом квартале она составляла 9 тыс. 554 рубля.

Для трудоспособного населения Донского региона прожиточный минимум во втором квартале 2018 года составил 10 тыс. 412 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 941 рубль, для детей — 10 тыс. 413 рубля.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно проекту Минтруда РФ, прожиточный минимум в стране во II квартале 2018 года должен вырасти на 4%. В расчёте на душу населения сумма прожиточного минимума составит 10 тыс. 444 рублей.